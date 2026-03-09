Пруцев: «Мне все нравится в «Локомотиве». Аренда закончится — будем смотреть»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев после матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) ответил на вопрос о своем будущем в московской команде.

— Летом будет решаться вопрос с твоим будущим. Ты бы чего хотел?

— Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в «Локомотиве», потом аренда закончится — будем смотреть. Не загадываю. Мне все нравится в «Локомотиве».

Пруцев в 2022 году стал игроком «Спартака». Летом 2025-го футболист продлил контракт с красно-белыми до 2028 года и был арендован «Локомотивом» до конца сезона-2025/26.

На счету 25-летнего полузащитника 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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