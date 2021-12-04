Нападающий «Спартака» остался в меньшинстве по ходу первого тайма матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 33-й минуте с поля был удален нападающий Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол — шипами наступил на голень сопернику.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и полузащитника грозненцев Игоря Коновалов коллеге указали видеоассистенты.

После удаления Соболев не скрывал эмоций на поле, а в подтрибунном помещении выругался в нецензурной форме и ударил по двери.

24-летний форвард успел отдать голевую передачу, с которой Виктор Мозес открыл счет в этой встрече.