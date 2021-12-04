Фанаты «Спартака» покинули стадион во время матча против «Ахмата»
Активные фанаты «Спартака» покинули стадион по ходу первого тайма матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Болельщики стали уходить, как и было объявлено ранее, на отметке 19 минут 22 секунды под скандирование «футбол для фанатов, а не для мусоров».
Напомним, что таким образом болельщики выступают против действий правоохранительных органов.
После матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.
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