Соболев сорвался после удаления: бросил перчатки, поспорил со скамейкой «Ахмата» и матерился
Нападающий «Спартака» Александр Соболев очень эмоционально отреагировал на свое удаление в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Уходя с поля, он бросил перчатки, а затем что-то высказал в адрес скамейки соперника и главного тренера грозненцев Андрея Талалаева, который также что-то говорил футболисту.
В подтрибунном помещении Соболев выругался в нецензурной форме и ударил по двери.
Соболев был удален на 33-й минуте встречи. 24-летний форвард успел отдать голевую передачу, с которой Виктор Мозес открыл счет в этой встрече.
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