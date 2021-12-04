Соболев сорвался после удаления: бросил перчатки, поспорил со скамейкой «Ахмата» и матерился

Нападающий «Спартака» Александр Соболев очень эмоционально отреагировал на свое удаление в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Уходя с поля, он бросил перчатки, а затем что-то высказал в адрес скамейки соперника и главного тренера грозненцев Андрея Талалаева, который также что-то говорил футболисту.

В подтрибунном помещении Соболев выругался в нецензурной форме и ударил по двери.

Соболев был удален на 33-й минуте встречи. 24-летний форвард успел отдать голевую передачу, с которой Виктор Мозес открыл счет в этой встрече.