Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 69-й минуте матча 2-го тура РПЛ.

После подачи с правого фланга форвард красно-белых Александр Соболев сделал скидку на Понсе, который отправил мяч в сетку ворот грозненцев.

Трансляция «СЭ» встречи «Спартак» — «Ахмат»