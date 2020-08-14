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«Спартак» — «Ахмат»: Понсе удвоил преимущество красно-белых после передачи Соболева

21:33
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 69-й минуте матча 2-го тура РПЛ.

После подачи с правого фланга форвард красно-белых Александр Соболев сделал скидку на Понсе, который отправил мяч в сетку ворот грозненцев.

Трансляция «СЭ» встречи «Спартак» — «Ахмат»

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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