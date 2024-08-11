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Сегодня, 21:22

«Спартак» — «Ахмат»: Бабич и Швец устроили потасовку

Сергей Разин
корреспондент
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Стычка в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции
Стычка в матче «Спартак» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич и полузащитник «Ахмата» Антон Швец устроили потасовку в матче 4-го тура РПЛ.

Эпизод произошел на 62-й минуте. По итогам стычки игроки получили по желтой карточке. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Антон Швец
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
15
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 2 : 0
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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