«Спартак» — «Ахмат»: Бабич и Швец устроили потасовку

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич и полузащитник «Ахмата» Антон Швец устроили потасовку в матче 4-го тура РПЛ.

Эпизод произошел на 62-й минуте. По итогам стычки игроки получили по желтой карточке. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.