Тарханов: «Краснодар» был более настырным в атаке в матче с ЦСКА»

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на поражение армейцев от «Краснодара» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Везение — тоже хорошее дело, но «Краснодар» был более настырным в атаке, поэтому и забил второй мяч. Хотя в первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», и моменты были, а во втором тайме уже была равная игра. Момент, когда Роша получил травму? Желтая была, красная — навряд ли. Хотя видно, что он разбил ногу, и кровь была», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

ЦСКА набрал 7 очков в 4 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на седьмой строчке с 6 баллами.