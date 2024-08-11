Борис Игнатьев: «Не могу объяснить жене, где пенальти, а где — нет»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал спорный пенальти, который назначил судья матча 4-го туре РПЛ «Зенит» — «Динамо» (1:0) Сергей Иванов.

Иванов указал на точку, когда мяч попал в руку Вильмара Барриоса после удара Хорхе Карраскаля. Форвард «Динамо» Муми Нгамале не сумел переиграть голкипера Евгения Латышонка.

«Я не понимаю, за что сейчас дают пенальти, за что не дают. Даже не могу объяснить свой жене: где рука, а где не рука. Потому что запутался в этом вопросе. Надо прийти к общему знаменателю в вопросе назначения пенальти после соприкосновения мяча с рукой. Иначе я, например, чувствую себя неловко: думаю, что тут чего-то сочинили, тут — наоборот, недодумали, в третьем случае «высвечивается» чей-то интерес. Я не хочу во время матча размышлять над всем этим. Но и объяснить современные судейские трактовки тоже не могу», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».