22 июня, 15:30

Совладелец «Торпедо» Соболев после ареста делегировал полномочия по управлению клубом компаньонам

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футбольного клуба после ареста своего подзащитного.

«Кому Соболев делегировал полномочия по управлению клубом? Своим компаньонам по владению «Торпедо», — сказал Добровинский «СЭ».

В субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Акционер &laquo;Торпедо&raquo; Леонид Соболев отправлен в&nbsp;СИЗО.Акционер «Торпедо» отправлен в СИЗО. Чем история этого клуба отличается от катастрофы «Химок»?

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и добилось выхода в РПЛ.

ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
