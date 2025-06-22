Совладелец «Торпедо» Соболев после ареста делегировал полномочия по управлению клубом компаньонам

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футбольного клуба после ареста своего подзащитного.

«Кому Соболев делегировал полномочия по управлению клубом? Своим компаньонам по владению «Торпедо», — сказал Добровинский «СЭ».

В субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и добилось выхода в РПЛ.