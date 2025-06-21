Совладельца «Торпедо» Соболева заключили под стражу на 2 месяца

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева заключили под стражу на 2 месяца.

«Заключение под стражу на 2 месяца», — сказал Добровинский «СЭ»,

В субботу, 21 июня в Мещанском суде Москвы прошло заседание, на котором была избрана мера пресечения. Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу их команды.

Обоим функционерам предъявлено обвинение по ст. 184 ч.2 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге с 65 очками в 34 матчах. Благодаря этому команда вернулась в РПЛ.