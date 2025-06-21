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Совладельца «Торпедо» Соболева заключили под стражу на 2 месяца

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Леонид Соболев.
Фото ФК «Полтава»

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева заключили под стражу на 2 месяца.

«Заключение под стражу на 2 месяца», — сказал Добровинский «СЭ»,

В субботу, 21 июня в Мещанском суде Москвы прошло заседание, на котором была избрана мера пресечения. Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу их команды.

Обоим функционерам предъявлено обвинение по ст. 184 ч.2 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге с 65 очками в 34 матчах. Благодаря этому команда вернулась в РПЛ.

Леонид Соболев.Руководителей «Торпедо» обвинили во взятке арбитру за три матча. Суд — 21 июня

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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Скородумов
Леонид Соболев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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