Дмитрий Андреев заявил, что будет готов приступить к работе сразу после завершения дисквалификации

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Футбол за это время я смотрел даже больше, чем до дисквалификации. Поэтому не могу сказать, что какой-то голод лютый испытываю. Нахожусь в тонусе, скажем так. Конечно, можно было бы вернуться, когда дисквалификация закончится, чтобы сделать что-то хорошее. Но пока никто из клубов со мной не связывался. К работе я готов. После первого сентября смогу вернуться. Детей в школу отправил и можно начинать», — сказал Андреев «СЭ».

30 августа 2024 года комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).