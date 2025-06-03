Советник президента РФС Сорокин: «Чемпионство «Краснодара» — признак реальной борьбы, иногда необходимо обеспечивать какую-то ротацию»

Советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионстве «Краснодара» в чемпионате России-2024/25.

«Позитив чемпионства в том, что это является признаком реальной борьбы, а не гегемонии одного клуба. Иногда необходимо обеспечивать какую-то ротацию. Пусть «Зенит» не расстраивается, ничего страшного, иногда можно не быть чемпионом», — сказал Сорокин «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. До него «Зенит» выигрывал РПЛ шесть сезонов подряд.