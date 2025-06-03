Metaratings: судьба Дмитриева в «Спартаке» решится на первом летнем сборе

Полузащитник Игорь Дмитриев вернется в расположение «Спартака» из аренды в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что 20-летний футболист отправится вместе с красно-белыми на первый летний сбор, после которого решится его дальнейшая судьба в клубе: продолжение карьеры в составе «Спартака» или аренда в другую команду.

Дмитриев стал игроком «Спартака» в июле 2024 года, а в августе полузащитник был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2024/25. Футболист провел 27 матчей за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.