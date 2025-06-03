Metaratings: судьба Дмитриева в «Спартаке» решится на первом летнем сборе
Полузащитник Игорь Дмитриев вернется в расположение «Спартака» из аренды в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что 20-летний футболист отправится вместе с красно-белыми на первый летний сбор, после которого решится его дальнейшая судьба в клубе: продолжение карьеры в составе «Спартака» или аренда в другую команду.
Дмитриев стал игроком «Спартака» в июле 2024 года, а в августе полузащитник был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2024/25. Футболист провел 27 матчей за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.
Источник: Metaratings.ru
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
