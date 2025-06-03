Кафанов — об обвинениях в многоженстве: «Не обсуждаю личную жизнь»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что он состоит в двух действующих браках.

«Личную жизнь я не обсуждаю. Пока не будет никаких решений, я ничего не обсуждаю», — сказал Кафанов «СЭ».

Baza сообщала, у Кафанова два действующих брака. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой, и этот брак продлился более 20 лет. В 2018 году Кафанов вступил во второй брак, вследствие чего стал многоженцем.

В январе Кафанов заявил, что имеет тройное гражданство: России, Казахстана и Туркменистана.