Личка рассказал, почему «Динамо» проиграло «Спартаку»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) заявил, что команда уступила из-за ошибок голкипера Игоря Лещука.

«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», — заявил Личка «Газете.Ru».