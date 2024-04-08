Личка считает, что «Динамо» выбыл из чемпионской гонки после матча со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) заявил, что его команда больше не является претендентом на чемпионский титул.

«Для такой команды, как «Зенит», запас в шесть очков — очень весомый. Для нас на сегодняшний день гонка за чемпионство уже очень-очень далеко, нам надо задумываться над тем, чтобы остаться в топ-3. «Локомотив» выиграл, ЦСКА выиграл, «Спартак» выиграл — шесть первых команд идут очень плотно, нам надо бороться за то, чтобы остаться в тройке», — заявил Личка «Газете.Ru».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов.