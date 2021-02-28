Солтмурад Бакаев прокомментировал победу над «Спартаком»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
— Тяжелая и интересная игра, — сказал «СЭ» Бакаев-младший. — Безусловно, удаление сыграло важную роль в начале. Мы реализовали свои моменты и сделали все, чтобы не пропустить. Думаю, это закономерный результат, а дальше — больше. Будем работать.
Напомним, Солтмурад Бакаев ранее выступал за «Спартак». 6 января 2020 года он подписал пятилетний контракт с «Рубином.
(Севастиан Терлецкий)
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