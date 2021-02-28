«Краснодар» — «Урал»: трансляция матча, во сколько начало
В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге «Урал» неожиданно обыграл соперника со счетом 1:0. В турнирной таблице «быки» идут на 8-м месте, «Урал» расположился на 12-й строчке и отстает от соперника на 9 очков.
Следить за матчем «Краснодар» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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