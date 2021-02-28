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«Краснодар» — «Урал»: трансляция матча, во сколько начало

17:30
«Краснодар» на своем поле примет «Урал». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Урал». Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге «Урал» неожиданно обыграл соперника со счетом 1:0. В турнирной таблице «быки» идут на 8-м месте, «Урал» расположился на 12-й строчке и отстает от соперника на 9 очков.

Следить за матчем «Краснодар» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал»

Краснодар — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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