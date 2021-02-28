Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0). Форвард оформил в этой встрече дубль.

— Большая победа на выезде. Надо продолжать в том же духе, — заявил Деспотович. — Думаю, если будем играть так в оставшихся матчах, будем побеждать чаще.

Мы выглядели уверенно с первых минут, верили в себя. Было видно, что мы приехали не проиграть или цепляться за ничью. Мы вышли только побеждать. Так и получилось, мы реализовали свои моменты. Команда сегодня была лучше «Спартака». Сегодня я забил, в следующей игре кто-то другой забьет.

В первом круге мы обидно проиграли «Спартаку», не использовали свои моменты. Но сегодня реализовали шансы. Сегодня мы забивали, а «Спартак» не смог.

Медицинский штаб помог мне очень сильно, ведь я пару дней вообще не тренировался. Врачи помогли мне выйти на поле. Но я забил два гола и очень счастлив.

(Владислав Зимагулов)