Футболисту «Пари НН» Марадишвили провели операцию на колене в Мюнхене

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба нижегородцев в Telegram-канале.

«Сегодня наш футболист перенес в Мюнхене операцию на коленном суставе. Она прошла в штатном режиме, игрок чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что Марадишвили в ближайшие дни вернется в расположение команды, которая проводит сбор в турецкой Анталье, а после продолжит восстановление в Нижнем Новгороде под наблюдением медицинского штаба «Пари НН».

Полузащитник получил травму колена в апреле 2024 года в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:4). В нынешнем сезоне он не выходил на поле.