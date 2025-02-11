Футболисту «Пари НН» Марадишвили провели операцию на колене в Мюнхене
Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба нижегородцев в Telegram-канале.
«Сегодня наш футболист перенес в Мюнхене операцию на коленном суставе. Она прошла в штатном режиме, игрок чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении команды.
Отмечается, что Марадишвили в ближайшие дни вернется в расположение команды, которая проводит сбор в турецкой Анталье, а после продолжит восстановление в Нижнем Новгороде под наблюдением медицинского штаба «Пари НН».
Полузащитник получил травму колена в апреле 2024 года в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:4). В нынешнем сезоне он не выходил на поле.
Источник: Telegram-канал «Пари НН»
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15
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|30
|6
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
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Джон Кордоба
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|17
|
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Балтика
|13
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Максим Глушенков
Зенит
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|И
|К
|Ж
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|1
|7
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