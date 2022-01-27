Сокол присоединился к тульскому «Арсеналу» на сборе после коронавируса

Защитник тульского «Арсенала» Артем Сокол и полузащитник Зурико Давиташвили работают в общей группе на втором сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Сокол пропустил первый сбор из-за коронавируса. Давиташвили вернулся к работе в общей группе после травмы голеностопа, полученной в первом матче прошлого года против ЦСКА.

«Очень рад вернуться в общую группу, — сказал Давиташвили. — Да, я еще тренируюсь с определенными ограничениями, но уже очень близок, чтобы полноценно проводить тренировки. На первом сборе не так много тренировался, сейчас нужно наверстывать, чтобы к весне подойти полностью готовым. В команде отличная атмосфера, все стараются работать на максимуме, это поможет нам показать хороший результат во второй части сезона».

На подходе к общей группе еще два защитника: Урош Радакович и Артем Суханов. По словам тренерского штаба, к концу второго сбора они смогут присоединиться к остальным, а пока им предстоит работать по индивидуальной программе.