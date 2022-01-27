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Сокол присоединился к тульскому «Арсеналу» на сборе после коронавируса

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник тульского «Арсенала» Артем Сокол и полузащитник Зурико Давиташвили работают в общей группе на втором сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Сокол пропустил первый сбор из-за коронавируса. Давиташвили вернулся к работе в общей группе после травмы голеностопа, полученной в первом матче прошлого года против ЦСКА.

«Очень рад вернуться в общую группу, — сказал Давиташвили. — Да, я еще тренируюсь с определенными ограничениями, но уже очень близок, чтобы полноценно проводить тренировки. На первом сборе не так много тренировался, сейчас нужно наверстывать, чтобы к весне подойти полностью готовым. В команде отличная атмосфера, все стараются работать на максимуме, это поможет нам показать хороший результат во второй части сезона».

На подходе к общей группе еще два защитника: Урош Радакович и Артем Суханов. По словам тренерского штаба, к концу второго сбора они смогут присоединиться к остальным, а пока им предстоит работать по индивидуальной программе.

Артем Сокол
Коронавирус
ФК Арсенал (Тула)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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