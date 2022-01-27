Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто не перейдет в «Зенит» зимой

Вице-президент «Интернасьонала» заявил, что Юри Алберто не перейдет в «Зенит» этой зимой

Вице-президент «Интернасьонала» Эмилио Папалео Зин прокомментировал «СЭ» новость о том, что 20-летний форвард клуба Юри Алберто может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

— Правда ли, что Юри Алберто может перейти в «Зенит» сейчас, а не летом? — вопрос Папалео Зину.

— Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано.

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что клуб достиг с «Зенитом» договоренности о трансфере Юри Алберто. Он также подчеркнул, что футболист отправится в Россию для прохождения медосмотра, после чего вернется в Бразилию и отработает контракт с «Интернасьоналом» до июня.

В четверг Sport24 сообщил, что Юри Алберто присоединится к «Зениту» уже зимой.