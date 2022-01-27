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Губерниев: «Матвей Сафонов и Алексей Миранчук — главные лица нашего футбола»

Дмитрий Губерниев назвал фамилию лучшего российского футболиста прямо сейчас
Антон Иванов
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» назвал лучшего футболиста с российским паспортом и лучшего полевого игрока.

«Раньше у нас было много крутых полевых игроков: Карпин, Мостовой, Аршавин. Сейчас таких уже нет, к сожалению. Лучший футболист с российским паспортом на данный момент? Я думаю, что это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я однозначно назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся. Головина мучают травмы, за него очень обидно. На мой взгляд, Матвей Сафонов и Алексей Миранчук — главные лица нашего футбола», — сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту».

Алексей Миранчук
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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