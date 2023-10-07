«Сочи» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил в ворота «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ — 2:0.

26-летний колумбиец отличился на 30-й минуте. Форвард забил своей бывшей команде — он перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года.

Кассьерра остается лучшим бомбардиром РПЛ. Нападающий «Зенита» забил свой 9-й гол в текущем розыгрыше чемпионата России.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Зенит»