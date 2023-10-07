«Сочи» — «Зенит»: Клаудиньо с пенальти открыл счет
«Зенит» открыл счет в матче против «Сочи» в 11-м туре РПЛ — 1:0.
На 9-й минуте Клаудиньо реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника сочинцев Кирилла Заики.
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|
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|5
|4
|2
|18-16
|19
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
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|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
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|П
|
|
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Крылья Советов
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|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
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Александр Солдатенков
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|1
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