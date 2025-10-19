«Сочи» — «Зенит»: Кассьерра получил повреждение, его заменил Лусиано Гонду

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение в концовке первого тайма матча с «Сочи» в 12-м туре РПЛ.

На 39-й минуте его заменил форвард Лусиано Гонду.