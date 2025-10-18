Live
19 октября, 16:30
«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
А на этом всё! Спасибо за то что следили за матчем со стадиона «Фишт» вместе с нами. До новых встреч!
Свой следующий матч в Премьер-Лиге футбольный клуб «Сочи» проведёт на выезде в Грозном. Подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с местным «Ахматом». Начало встречи — 27 октября в 19:30 по Москве. «Зенит» дома примет московское «Динамо». Подопечные Сергея Семака в следующем туре РПЛ на «Газпром Арене» дадут бой банде Валерия Карпина. Начало встречи — 26 октября в 17:30 по московскому времени.
«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях
Три безответных мяча, из которых два с пенальти забили гости в ворота Юрия Дюпина. Ещё один мяч был отменён после видеопросмотра. «Сочи», в том числе и засчёт замен, выглядели активно и пытались реабилитироваться во втором тайме, но безуспешно. Все удары летели в руки Адамову или мимо ворот. Будничная победа санкт-петербуржского клуба.
90+4-я минута. Шикарная подача от Зиньковского точно в ноги Фёдорову летела в штрафную «Зенита». Нино в последний момент выбивает мяч на угловой.
90+2-я минута. Зиньковский и Макарчук не поделили мяч в чужой штрафной после навеса Начо. Мяч с ноги Антона слетел и прошёл мимо ворот. Антон помешал пробить Артёму Макарчуку, который находился в более удобной позиции.
88-я минута. Васильев из-за пределов штрафной нашёл момент для удара и пробил. Вновь мяч летит в самый центр створа. Для Адамова препятствий в этом плане нет.
«Зенит» громит «Сочи» на стадионе «Фишт»
84-я минута. 0:3! Ещё один пенальти заработали гости. На сей раз мяч попал в руку капитану хозяев Марсело. Мостовой реализовал удар с одлинадцатиметровой отметки против бывшего клуба.
84-я минута. Двойная замена у «Сочи»: Камано и Аттият-Аллах поле покинули. Вместо них на поле вышли Макарчук и Фёдоров.
82-я минута. В последние минуты «Зенит» осел на чужой половине поля. Сначала Мостовой пытался пробить по воротам. Марсело заблокировал удар, далее дело по пробитиям в створ не доходило.
78-я минута. Прямым ударом со штрафного пробивал Зиньковский по воротам. Мяч прошёл по центру и Адамов без трудностей его забрал.
75-я минута. Хорошая атака прошла у «Сочи». Дошло дело до навеса в штрафную и практически удалось пробить Коваленко. На подборе правила нарушил Марсело, зацепив соперника.
73-я минута. Двойные замены у команд: У «Сочи» ушли с поля Игнатов и Ежов. Вместо них вышли Коваленко и Заика. У «Зенита» поле покинули Мантуан и Глушенков. Вместо них на поле вышли Дркушич и Мостовой.
70-я минута. Ежов получает повреждение в центре поля и скорее всего будет заменён.
67-я минута. После навеса пробил по воротам Глушенков. Мяч по дуге прошёл в руки Дюпину.
65-я минута. В борьбе с Сантосом Ежов заработал штрафной для своей команды. Затем пробивал по воротам Зиньковский, но мяч прилетел точно в руки Денису Адамову.
60-я минута. Быстро разгонялась атака у «Зенита». Энрике в одиночку пробежал по флангу и готовился пробить. Нападающего гостей оттеснил спиной Волков, не дав бразильцу добраться до мяча.
57-я минута. Хорошая позиционная атака у «Сочи». Васильев в штрафной отдал передачу на Начо. Защитник хозяев пробил из-за пределов штрафной, но мимо.
Мантуан удваивает преимущество «Зенита» с пенальти
54-я минута. Во время атаки у «Зенита» Энрике попал в руку Волкову. Во время удара Дюпин дотянулся до мяча, практически сумев спасти свою команду. Но не получилось.
50-я минута. Первый удар в сторону ворот от футболистов «Сочи». Зиньковский с лёту пробивал по воротам гостей. Мантуан подставил ногу и перевёл его на угловой.
49-я минута. Гонду навешивал в штрафную со стандарта вблизи штрафной «Сочи». Мяч прошёл настолько низко, что Солдатенков без проблем вынес его.
47-я минута. Отправился Игнатов атаковать ворота Адамова, однако боковой рефери фиксирует офсайд.
Второй тайм стартовал
46-я минута. После первой половины встречи у хозяев произошла замена. Вместо Мухина на поле появился Васильев.
Команды отправляются на перерыв
1:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга и, как кажется, абсолютно заслуженно. Ждём вторую половину встречи.
44-я минута. Вновь Камано решил в одиночку дойти до чужой штрафной. Однако, столкнулся с отбором сразу от двух оппонентов — Сантоса и Барриоса без нарушения правил. На этом атака «Сочи» захлебнулась.
41-я минута. Сочинцы пытались выбраться из-под прессинга на своей половине поля. «Зенитовцы» перехватили футбольный снаряд. Далее, фол от Мухина на Венделе с последующим штрафным заработали гости.
39-я минута. Вынужденная замена у «Зенита». Травму получил Касьерра. Вместо него на поле появился Гонду.
34-я минута. В три касания развилась контратака у хозяев. Аттият-Аллах отдал передачу на Мухина верхом. Максим в касание перевёл мяч на Игнатова. Михаил в борьбе повалил Мантуана на газон с нарушением правил.
31-я минута. Очень продуктивная контратака от «Сочи». Камано добежал практически до чужой штрафной и давал передачу на ход Мухину. Последнего опередил Глушенков, после среза которого Адамов забрал мяч в руки.
28-я минута. Снова «Зенит» мог забивать второй. Педро и Глушенков в пару касаний раскатали красивую комбинацию. Бразилец отдавал передачу низом на Максима. Российский полузащитник гостей выходин один на один с Дюпиным. Выставленная вратарем «Сочи» рука спасает от второго пропущенного хозяев.
«Зенит» чуть не забил второй после ошибки «Сочи»
24-я минута. 0:2 могло быть в пользу «Зенита». Солдатенков и Дюпин не разобрались в своей штрафной и Касьерра вколотил мяч в сетку после перехвата от Вендела. Однако, гол был отменён после просмотра ВАР. Колумбийский нападающий «Зенита» во время розыгрыша от ворот раньше времени вбежал в чужую вратарскую площадь.
21-я минута. Заработали сине-бело-голубые опасный штрафной на правом фланге. Стандарт исполнил Максим Глушенков. Мяч прошел в паре метров от «девятки» ворот Юрия Дюпина.
19-я минута. Перехват состоялся в центре поля от «Сочи» и прошла быстрая атака в сторону ворот гостей. Мухин в центре отдавал передачу на ход Игнатову. Но Михаил находился в положение «вне игры».
17-я минута. Ещё одна затяжная атака «Зенита» не принесла свои плоды. Глушенков отдал передачу на Энрике. Бразилец, отбиваясь от оппонента отдал головой передачу в сторону штрафной хозяев. Однако, Касьерра и близко не смог подобраться к мячу.
15-я минута. Почти в середине первой половины встречи сочинцы попытались провести свою атаку, однако Игнатова остановили Алип и Нино, не дав пройти к воротам Адамова.
Алип выводит «Зенит» вперёд
13-я минута. Гол! 0:1. Штрафной, заработанный Энрике дал свои плоды. Сначала из-за пределов штрафной пробивал Вендел. Дюпин справился с ударом. Однако на добивании оказался габаритный защитник гостей Алип, который на добивании отправил мяч в сетку.
11-я минута. После затяжной позиционной атаки «Зенита» сочинцы пытались отбиться и вынести мяч. Ежов попал по ноге Энрике, сняв с бразильца бутсу. Ещё один стандарт в пользу гостей.
9-я минута. Касьерра навешивал верхом в штрафную. Никто из гостей не откликнулся на пас. На добивании оказался Барриос, но удар прошёл значительно выше ворот.
7-я минута. Вновь в центре внимания колумбийский нападающий «Зенита». Касьерра после подачи углового добрался головой до мяча и пробил в сторону ворот, задев при этом Начо. Назначен штрафной в пользу хозяев.
6-я минута. Освоился «Зенит» на чужой половине поля, однако хозяева отбиваются и почти ничего не дают создать около ворот Юрия Дюпина.
4-я минута. Высокий Касьерра и опекающий его Волков боролись в центре поля верхом за мяч. Правила нарушил защитник хозяев. Штрафной в пользу «Зенита».
2-я минута. Начал «Зенит» с атаки возле ворот Дюпина. Касьерра зашёл в штрафную, не отдав мяч защитникам, и сделал передачу верхом на Мантуана. Густаво оказался не готов принять такой пас.
Матч начался
На стадионе «Фишт» слышно «Поехали» от диктора. Команды начинают игру 12-го тура РПЛ.
Команды выходят на поле стадиона «Фишт»
Совсем скоро прозвучит стартовый свисток в матче.
«Зенит» выйдет на матч в Сочи в следующем составе
«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Стартовый состав «Сочи» на матч с «Зенитом»
«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Мухин, Ежов, Игнатов, Камано.
«Сочи — «Зенит»: личные встречи
С 2019 года в РПЛ команды играли друг с другом 10 раз. У команды из семь побед, два раза был зафиксирован ничейный результат, один раз выиграли сочинцы — 2:1 на «Газпром Арене» 3 октября 2021 года.
«Сочи — «Зенит»: турнирное положение команд
Клуб из Сочи занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав лишь 5 очков. Команде удалось победить в прошлом туре «Пари НН» (2:1) и сыграть два раза вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и московским «Динамо» (1:1).
«Зенит» (20 очков) занимал четвертое место после 11 туров.
Где смотреть трансляцию матча «Сочи» — «Зенит»
В прямом эфире игру «Сочи» — «Зенит» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Сочи» — «Зенит»
Игра состоится в воскресенье, 19 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начнется в 14:30 мск.
тихоновнавсегда
В 12-м туре РПЛ «Сочи» примет «Зенит». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь! А за чем там следить?За якобы игрой за 3 очка?"Сочи" окажет достойное сопротивление)))
