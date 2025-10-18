Футбол
19 октября, 16:30

«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое
19 октября, 16:30

«Сочи» крупно проиграл «Зениту» в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит

19 октября, 16:37

А на этом всё! Спасибо за то что следили за матчем со стадиона «Фишт» вместе с нами. До новых встреч!

19 октября, 16:34

Свой следующий матч в Премьер-Лиге футбольный клуб «Сочи» проведёт на выезде в Грозном. Подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с местным «Ахматом». Начало встречи — 27 октября в 19:30 по Москве. «Зенит» дома примет московское «Динамо». Подопечные Сергея Семака в следующем туре РПЛ на «Газпром Арене» дадут бой банде Валерия Карпина. Начало встречи — 26 октября в 17:30 по московскому времени.

19 октября, 16:32

«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях

Три безответных мяча, из которых два с пенальти забили гости в ворота Юрия Дюпина. Ещё один мяч был отменён после видеопросмотра. «Сочи», в том числе и засчёт замен, выглядели активно и пытались реабилитироваться во втором тайме, но безуспешно. Все удары летели в руки Адамову или мимо ворот. Будничная победа санкт-петербуржского клуба.

19 октября, 16:29

90+4-я минута. Шикарная подача от Зиньковского точно в ноги Фёдорову летела в штрафную «Зенита». Нино в последний момент выбивает мяч на угловой.

19 октября, 16:26

90+2-я минута. Зиньковский и Макарчук не поделили мяч в чужой штрафной после навеса Начо. Мяч с ноги Антона слетел и прошёл мимо ворот. Антон помешал пробить Артёму Макарчуку, который находился в более удобной позиции.

19 октября, 16:24

90-я минута. 5 минут добавлено к основному времени матча.

19 октября, 16:23

88-я минута. Васильев из-за пределов штрафной нашёл момент для удара и пробил. Вновь мяч летит в самый центр створа. Для Адамова препятствий в этом плане нет.

19 октября, 16:21

«Зенит» громит «Сочи» на стадионе «Фишт»

84-я минута. 0:3! Ещё один пенальти заработали гости. На сей раз мяч попал в руку капитану хозяев Марсело. Мостовой реализовал удар с одлинадцатиметровой отметки против бывшего клуба.

19 октября, 16:19

84-я минута. Двойная замена у «Сочи»: Камано и Аттият-Аллах поле покинули. Вместо них на поле вышли Макарчук и Фёдоров.

19 октября, 16:17

82-я минута. В последние минуты «Зенит» осел на чужой половине поля. Сначала Мостовой пытался пробить по воротам. Марсело заблокировал удар, далее дело по пробитиям в створ не доходило.

19 октября, 16:12

78-я минута. Прямым ударом со штрафного пробивал Зиньковский по воротам. Мяч прошёл по центру и Адамов без трудностей его забрал.

19 октября, 16:10

75-я минута. Хорошая атака прошла у «Сочи». Дошло дело до навеса в штрафную и практически удалось пробить Коваленко. На подборе правила нарушил Марсело, зацепив соперника.

19 октября, 16:07

73-я минута. Двойные замены у команд: У «Сочи» ушли с поля Игнатов и Ежов. Вместо них вышли Коваленко и Заика. У «Зенита» поле покинули Мантуан и Глушенков. Вместо них на поле вышли Дркушич и Мостовой.

19 октября, 16:05

70-я минута. Ежов получает повреждение в центре поля и скорее всего будет заменён.

19 октября, 16:02

67-я минута. После навеса пробил по воротам Глушенков. Мяч по дуге прошёл в руки Дюпину.

19 октября, 16:00

65-я минута. В борьбе с Сантосом Ежов заработал штрафной для своей команды. Затем пробивал по воротам Зиньковский, но мяч прилетел точно в руки Денису Адамову.

19 октября, 15:56

60-я минута. Быстро разгонялась атака у «Зенита». Энрике в одиночку пробежал по флангу и готовился пробить. Нападающего гостей оттеснил спиной Волков, не дав бразильцу добраться до мяча.

19 октября, 15:52

57-я минута. Хорошая позиционная атака у «Сочи». Васильев в штрафной отдал передачу на Начо. Защитник хозяев пробил из-за пределов штрафной, но мимо.

19 октября, 15:48

Мантуан удваивает преимущество «Зенита» с пенальти

54-я минута. Во время атаки у «Зенита» Энрике попал в руку Волкову. Во время удара Дюпин дотянулся до мяча, практически сумев спасти свою команду. Но не получилось.

19 октября, 15:44

50-я минута. Первый удар в сторону ворот от футболистов «Сочи». Зиньковский с лёту пробивал по воротам гостей. Мантуан подставил ногу и перевёл его на угловой.

19 октября, 15:43

49-я минута. Гонду навешивал в штрафную со стандарта вблизи штрафной «Сочи». Мяч прошёл настолько низко, что Солдатенков без проблем вынес его.

19 октября, 15:42

47-я минута. Отправился Игнатов атаковать ворота Адамова, однако боковой рефери фиксирует офсайд.

19 октября, 15:39

Второй тайм стартовал

46-я минута. После первой половины встречи у хозяев произошла замена. Вместо Мухина на поле появился Васильев.

19 октября, 15:22

Команды отправляются на перерыв

1:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга и, как кажется, абсолютно заслуженно. Ждём вторую половину встречи.

19 октября, 15:20

45+3-я минута. К этому моменту матча у «Сочи» ни одного удара в сторону ворот.

19 октября, 15:18

45-я минута. Первую жёлтую карточку в матче получает игрок хозяев Франсуа Камано.

19 октября, 15:17

45-я минута. Четыре минуты добавлено к первой половине встречи.

19 октября, 15:16

44-я минута. Вновь Камано решил в одиночку дойти до чужой штрафной. Однако, столкнулся с отбором сразу от двух оппонентов — Сантоса и Барриоса без нарушения правил. На этом атака «Сочи» захлебнулась.

19 октября, 15:13

41-я минута. Сочинцы пытались выбраться из-под прессинга на своей половине поля. «Зенитовцы» перехватили футбольный снаряд. Далее, фол от Мухина на Венделе с последующим штрафным заработали гости.

19 октября, 15:11

39-я минута. Вынужденная замена у «Зенита». Травму получил Касьерра. Вместо него на поле появился Гонду.

19 октября, 15:07

34-я минута. В три касания развилась контратака у хозяев. Аттият-Аллах отдал передачу на Мухина верхом. Максим в касание перевёл мяч на Игнатова. Михаил в борьбе повалил Мантуана на газон с нарушением правил.

19 октября, 15:04

31-я минута. Очень продуктивная контратака от «Сочи». Камано добежал практически до чужой штрафной и давал передачу на ход Мухину. Последнего опередил Глушенков, после среза которого Адамов забрал мяч в руки.

19 октября, 15:01

28-я минута. Снова «Зенит» мог забивать второй. Педро и Глушенков в пару касаний раскатали красивую комбинацию. Бразилец отдавал передачу низом на Максима. Российский полузащитник гостей выходин один на один с Дюпиным. Выставленная вратарем «Сочи» рука спасает от второго пропущенного хозяев.

19 октября, 14:56

«Зенит» чуть не забил второй после ошибки «Сочи»

24-я минута. 0:2 могло быть в пользу «Зенита». Солдатенков и Дюпин не разобрались в своей штрафной и Касьерра вколотил мяч в сетку после перехвата от Вендела. Однако, гол был отменён после просмотра ВАР. Колумбийский нападающий «Зенита» во время розыгрыша от ворот раньше времени вбежал в чужую вратарскую площадь.

19 октября, 14:53

21-я минута. Заработали сине-бело-голубые опасный штрафной на правом фланге. Стандарт исполнил Максим Глушенков. Мяч прошел в паре метров от «девятки» ворот Юрия Дюпина.

19 октября, 14:52

20-я минута. 73% владения мячом в матче в пользу «Зенита».

19 октября, 14:50

19-я минута. Перехват состоялся в центре поля от «Сочи» и прошла быстрая атака в сторону ворот гостей. Мухин в центре отдавал передачу на ход Игнатову. Но Михаил находился в положение «вне игры».

19 октября, 14:49

17-я минута. Ещё одна затяжная атака «Зенита» не принесла свои плоды. Глушенков отдал передачу на Энрике. Бразилец, отбиваясь от оппонента отдал головой передачу в сторону штрафной хозяев. Однако, Касьерра и близко не смог подобраться к мячу.

19 октября, 14:47

15-я минута. Почти в середине первой половины встречи сочинцы попытались провести свою атаку, однако Игнатова остановили Алип и Нино, не дав пройти к воротам Адамова.

19 октября, 14:44

Алип выводит «Зенит» вперёд

13-я минута. Гол! 0:1. Штрафной, заработанный Энрике дал свои плоды. Сначала из-за пределов штрафной пробивал Вендел. Дюпин справился с ударом. Однако на добивании оказался габаритный защитник гостей Алип, который на добивании отправил мяч в сетку.

19 октября, 14:43

11-я минута. После затяжной позиционной атаки «Зенита» сочинцы пытались отбиться и вынести мяч. Ежов попал по ноге Энрике, сняв с бразильца бутсу. Ещё один стандарт в пользу гостей.

19 октября, 14:41

9-я минута. Касьерра навешивал верхом в штрафную. Никто из гостей не откликнулся на пас. На добивании оказался Барриос, но удар прошёл значительно выше ворот.

19 октября, 14:39

7-я минута. Вновь в центре внимания колумбийский нападающий «Зенита». Касьерра после подачи углового добрался головой до мяча и пробил в сторону ворот, задев при этом Начо. Назначен штрафной в пользу хозяев.

19 октября, 14:38

6-я минута. Освоился «Зенит» на чужой половине поля, однако хозяева отбиваются и почти ничего не дают создать около ворот Юрия Дюпина.

19 октября, 14:35

4-я минута. Высокий Касьерра и опекающий его Волков боролись в центре поля верхом за мяч. Правила нарушил защитник хозяев. Штрафной в пользу «Зенита».

19 октября, 14:33

2-я минута. Начал «Зенит» с атаки возле ворот Дюпина. Касьерра зашёл в штрафную, не отдав мяч защитникам, и сделал передачу верхом на Мантуана. Густаво оказался не готов принять такой пас.

19 октября, 14:32

Матч начался

На стадионе «Фишт» слышно «Поехали» от диктора. Команды начинают игру 12-го тура РПЛ.

19 октября, 14:28

Команды выходят на поле стадиона «Фишт»

Совсем скоро прозвучит стартовый свисток в матче.

19 октября, 13:42

«Зенит» выйдет на матч в Сочи в следующем составе

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

19 октября, 13:40

Стартовый состав «Сочи» на матч с «Зенитом»

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Мухин, Ежов, Игнатов, Камано.

18 октября, 15:50

«Сочи — «Зенит»: личные встречи

С 2019 года в РПЛ команды играли друг с другом 10 раз. У команды из семь побед, два раза был зафиксирован ничейный результат, один раз выиграли сочинцы — 2:1 на «Газпром Арене» 3 октября 2021 года.

18 октября, 15:45

«Сочи — «Зенит»: турнирное положение команд

Клуб из Сочи занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав лишь 5 очков. Команде удалось победить в прошлом туре «Пари НН» (2:1) и сыграть два раза вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и московским «Динамо» (1:1).

«Зенит» (20 очков) занимал четвертое место после 11 туров.

18 октября, 15:40

Где смотреть трансляцию матча «Сочи» — «Зенит»

В прямом эфире игру «Сочи» — «Зенит» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

18 октября, 15:35

Дата, место и время начала матча «Сочи» — «Зенит»

Игра состоится в воскресенье, 19 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начнется в 14:30 мск.

18 октября, 15:30

Всем привет!

В 12-м туре РПЛ «Сочи» примет «Зенит». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • тихоновнавсегда

    В 12-м туре РПЛ «Сочи» примет «Зенит». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь! А за чем там следить?За якобы игрой за 3 очка?"Сочи" окажет достойное сопротивление)))

    18.10.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

