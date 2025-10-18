«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях

Три безответных мяча, из которых два с пенальти забили гости в ворота Юрия Дюпина. Ещё один мяч был отменён после видеопросмотра. «Сочи», в том числе и засчёт замен, выглядели активно и пытались реабилитироваться во втором тайме, но безуспешно. Все удары летели в руки Адамову или мимо ворот. Будничная победа санкт-петербуржского клуба.