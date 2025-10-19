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19 октября 2025, 15:15

Белоус: «За какие заслуги Луис Гарсия должен возглавить «Спартак»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Луис Гарсия.
Фото Global Look Press

Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке.

 — Смущает, что в СМИ в качестве преемников Станковича фигурируют только иностранцы.

— Почему смущает?

— Разве нет достойных российских кандидатов? Посмотрите на турнирную таблицу. Первая пятерка команд. В четырех из них работают наши тренеры! Галактионов, Мусаев, Семак, Талалаев. У нас нет своей школы? Почему «Спартак» все время смотрит на Запад? Почему не рассматривает русских ребят?

— Почему?

— Болезнь богатых... Нефтяная болезнь. В «Спартаке» почему-то уверены, что только иностранцы смогут эффективно сработать. Вспоминаю времена, когда на собрании клубов РПЛ Леонид Федун на полном серьезе предложил нанять экспертов, которые проанализируют российский чемпионат. У нас что, идиоты работают? Мы сами не знаем, что у нас происходит? Мы не видим, что российские тренеры способны давать результат? Я вам уже перечислил четверых, которые лидируют в турнирной таблице.

— Сегодня появилась информация, что Кахигао договорился с бывшим тренером «Алавеса» Луисом Гарсия.

— Да Кахигао, извините меня, хоть с чертом договорится, лишь бы привести своего тренера! Тогда и он останется в клубе, продлит себе жизнь в «Спартаке». Для него это принципиальнейший момент. Другое дело — по каким критериям выбирался этот Луис Гарсия? Что он выиграл? Испанец знает российский футбол? Он тут отработает год, его уволят и выплатят неустойку еще за три года. Вот такая вот схема...

У руководства «Спартака» должны быть четкие критерии по выбору тренера. Именно четкие. А не абы что... В противном случае это опять путь в никуда. Ну вот за какие заслуги приглашают этого Гарсию? Где он работал? В «Хетафе», «Алавесе»?

— Значит, ваш прогноз таков: в следующем туре мы уже увидим отбывшего дисквалификацию Станковича на тренерской скамейке «Спартака»?

— Думаю, да. Повторюсь, сейчас никто резких движений делать не будет. Зачем? Да и кто пойдет в «Спартак» без сборов? Дураков нет. А в то, что Станкович сам уйдет в сборную Сербии, не очень-то и верится.

— Почему?

— У него западный менталитет, он умеет считать деньги.

Бывший вице-президент &laquo;Ростова&raquo; Юрий Белоус&nbsp;&mdash; о&nbsp;гостевой ничьей со &laquo;Спартаком&raquo; (1:1).«Спартак» отскочил. Станковича не уволят до зимы. За какие заслуги звать Гарсию?!» Белоус — о матче с «Ростовом»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Спартак (Москва)
Луис Гарсия
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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