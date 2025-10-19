Белоус: «За какие заслуги Луис Гарсия должен возглавить «Спартак»?
Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» ищет нового главного тренера на европейском рынке.
— Смущает, что в СМИ в качестве преемников Станковича фигурируют только иностранцы.
— Почему смущает?
— Разве нет достойных российских кандидатов? Посмотрите на турнирную таблицу. Первая пятерка команд. В четырех из них работают наши тренеры! Галактионов, Мусаев, Семак, Талалаев. У нас нет своей школы? Почему «Спартак» все время смотрит на Запад? Почему не рассматривает русских ребят?
— Почему?
— Болезнь богатых... Нефтяная болезнь. В «Спартаке» почему-то уверены, что только иностранцы смогут эффективно сработать. Вспоминаю времена, когда на собрании клубов РПЛ Леонид Федун на полном серьезе предложил нанять экспертов, которые проанализируют российский чемпионат. У нас что, идиоты работают? Мы сами не знаем, что у нас происходит? Мы не видим, что российские тренеры способны давать результат? Я вам уже перечислил четверых, которые лидируют в турнирной таблице.
— Сегодня появилась информация, что Кахигао договорился с бывшим тренером «Алавеса» Луисом Гарсия.
— Да Кахигао, извините меня, хоть с чертом договорится, лишь бы привести своего тренера! Тогда и он останется в клубе, продлит себе жизнь в «Спартаке». Для него это принципиальнейший момент. Другое дело — по каким критериям выбирался этот Луис Гарсия? Что он выиграл? Испанец знает российский футбол? Он тут отработает год, его уволят и выплатят неустойку еще за три года. Вот такая вот схема...
У руководства «Спартака» должны быть четкие критерии по выбору тренера. Именно четкие. А не абы что... В противном случае это опять путь в никуда. Ну вот за какие заслуги приглашают этого Гарсию? Где он работал? В «Хетафе», «Алавесе»?
— Значит, ваш прогноз таков: в следующем туре мы уже увидим отбывшего дисквалификацию Станковича на тренерской скамейке «Спартака»?
— Думаю, да. Повторюсь, сейчас никто резких движений делать не будет. Зачем? Да и кто пойдет в «Спартак» без сборов? Дураков нет. А в то, что Станкович сам уйдет в сборную Сербии, не очень-то и верится.
— Почему?
— У него западный менталитет, он умеет считать деньги.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0