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Сегодня, 14:55

«Сочи» — «Зенит»: гости выигрывают после первого тайма благодаря голам Клаудиньо и Кассьерры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» на выезде обыгрывает «Сочи» после первого тайма матча 11-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 9-й минуте открыл Клаудиньо, реализовавший пенальти после попадания мяча в руку защитника сочинцев Кирилла Заики.

На 30-й минуте преимущество «Зенита» удвоил экс-форвард «Сочи» Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Зенит»

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит

Клаудиньо
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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