Дзюба поддержал 18-летнего форварда «Урала» Ишкова после двух незабитых пенальти
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после гостевого матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2) поддержал форварда хозяев Илью Ишкова.
18-летний Ишков вышел на поле после перерыва, дважды не смог забить пенальти (который пришлось перебить), а в концовке встречи его заменили на защитника.
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|12:00
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|7.10
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Краснодар – Ростов
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|8.10
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|
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