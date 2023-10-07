Дзюба поддержал 18-летнего форварда «Урала» Ишкова после двух незабитых пенальти

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после гостевого матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2) поддержал форварда хозяев Илью Ишкова.

18-летний Ишков вышел на поле после перерыва, дважды не смог забить пенальти (который пришлось перебить), а в концовке встречи его заменили на защитника.