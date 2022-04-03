«Сочи» примет «Зенит» в рамках РПЛ 3 апреля в 19.00

В воскресенье, 3 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Сочи» встретится с петербургским «Зенитом». Начало — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге сине-бело-голубые уступили дома «Сочи» (1:2). Всего «Зенит» в последних пяти личных встречах с «Сочи» одержал четыре победы и один раз проиграл.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Сочи» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на matchtv.ru.