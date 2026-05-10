«Ахмат» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо»
«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.
На 38-й минуте гости открыли счет — гол забил Мохамед Аззи. Хозяева отыгрались за семь минут до конца основного времени матча — отличился Галымжан Кенжебек.
«Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Динамо» набрало 25 очков и располагается на 14-й строчке. Махачкалинцы продлили серию без побед в РПЛ до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих.
После этого матча «Сочи» стал первым клубом, который вылетел из РПЛ — за тур до конца чемпионата-2025/26.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|
2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|
3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|
4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|
6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|
7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|
8
|Динамо
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|
9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|
10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|
11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|
12
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|
13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|
14
|Динамо Мх
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|
15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|
16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|- : -
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|- : -
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|- : -
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|- : -
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|- : -
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|25
|1
|5
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|27
|1
|3
