10 мая, 19:13

«Ахмат» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо»

Руслан Минаев

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 38-й минуте гости открыли счет — гол забил Мохамед Аззи. Хозяева отыгрались за семь минут до конца основного времени матча — отличился Галымжан Кенжебек.

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» набрало 25 очков и располагается на 14-й строчке. Махачкалинцы продлили серию без побед в РПЛ до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих.

После этого матча «Сочи» стал первым клубом, который вылетел из РПЛ — за тур до конца чемпионата-2025/26.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
10 мая, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Динамо Мх

Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 29 19 6 4 57-23 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 29 15 6 8 47-39 51
5
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 29 11 9 9 27-28 42
8
 Динамо 29 11 9 9 49-39 42
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
17.05 18:00 Ростов – Зенит - : -
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург - : -
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон - : -
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив - : -
17.05 18:00 Рубин – Пари НН - : -
17.05 18:00 Балтика – Динамо - : -
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак - : -
17.05 18:00 Сочи – Ахмат - : -
Джон Кордоба
 16
Брайан Александр Хиль
 13
Алексей Батраков
 13
Эдуард Сперцян
 16
Алексей Батраков
 10
Максим Глушенков
 9
Кевин Андраде
 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
 25 1 5
Джон Кордоба
 27 1 3
