«Ахмат» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо»

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 38-й минуте гости открыли счет — гол забил Мохамед Аззи. Хозяева отыгрались за семь минут до конца основного времени матча — отличился Галымжан Кенжебек.

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» набрало 25 очков и располагается на 14-й строчке. Махачкалинцы продлили серию без побед в РПЛ до восьми матчей — четыре поражения и четыре ничьих.

После этого матча «Сочи» стал первым клубом, который вылетел из РПЛ — за тур до конца чемпионата-2025/26.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)

