«Сочи» выкупил Мелешина у «Спартака»

Форвард «Сочи» Павел Мелешин, арендованный у «Спартака», подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне Мелешин провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.