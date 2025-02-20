Тарханов считает, что «Краснодару» не нужно усиление

Тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о том, почему «Краснодар» не усилился в зимнее трансферное окно.

«У «Краснодара» и так много футболистов, зачем лишних игроков? Нужны сильных 11 футболистов, восемь хороших иностранцев. Я думаю, им не нужно было усиление. У них много хороших есть. Но все зависит в игре от Кордобы, когда его нет, у них возникает много проблемы», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

После 18 туров в текущем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 39 очками.