Отец Мелешина — об уходе сына в «Сочи»: «Ему хотелось какой-то определенности и она наконец-то появилась»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин в комментарии «СЭ» отреагировал на уход сына Павла из московского клуба в «Сочи».

«Все пришло к одному концу. Мне самое главное, чтобы мой сын был спокоен. Ему хотелось какой-то определенности и она наконец-то появилась. Это самое главное, что он спокоен, есть контракт с командой и ты полностью ей принадлежишь», — сказал Мелешин «СЭ».

Мелешин, арендованный у «Спартака», подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Александр Абустин