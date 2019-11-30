«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

Официальный Twitter «Сочи» сообщает, что клуб вернет болельщикам деньги за перенесенный матч 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга» с 1 декабря на резервную дату.

«Объявление для тех, кто приобрел билеты на игру 1 декабря! Если вы покупали электронный билет, сумма платежа будет автоматически возвращена на ваш счет. В случае покупки билета на кассе, просим Вас подойти в точки продаж Кассир.ру. Адреса точек продаж представлены на картинке», — написано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, что за два дня до игры тренировку сочинской команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, игроков подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов. Игра должна была состояться 1 декабря и начаться в 14.00 по московскому времени.

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