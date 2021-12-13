«Сочи» — «Спартак»: за что удален спартаковец Кофрие?
21:05
На 90+6-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Сергей Иванов принял правильное решение, показав красную карточку Максу Кофрие, удалив его с поля и наказав 11-метровым ударом.
Скриншот эфира «Матч Премьер».
Защитник красно-белых, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Никиту Бурмистрова и лишил его явной возможности забить гол. Сочинец убегал один на один с вратарем.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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