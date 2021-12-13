На 90+6-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Сергей Иванов принял правильное решение, показав красную карточку Максу Кофрие, удалив его с поля и наказав 11-метровым ударом.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Защитник красно-белых, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Никиту Бурмистрова и лишил его явной возможности забить гол. Сочинец убегал один на один с вратарем.