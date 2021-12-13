Чемпионат России: турнирная таблица после 18-го тура РПЛ
21:10
«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Эта встреча стала последней в РПЛ в 2021 году.
РПЛ: результаты матчей 18-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
18
|
11
|
5
|
2
|
44 — 20
|
38
|
2
|
Динамо
|
18
|
11
|
3
|
4
|
33 — 20
|
36
|
3
|
Сочи
|
18
|
10
|
1
|
7
|
30 — 21
|
31
|
4
|
ЦСКА
|
18
|
9
|
3
|
6
|
21 — 16
|
30
|
5
|
Краснодар
|
18
|
8
|
5
|
5
|
29 — 18
|
29
|
6
|
Локомотив
|
18
|
7
|
7
|
4
|
24 — 19
|
28
|
7
|
Ахмат
|
18
|
9
|
0
|
9
|
24 — 24
|
27
|
8
|
Крылья Советов
|
18
|
8
|
3
|
7
|
22 — 18
|
27
|
9
|
Спартак
|
18
|
6
|
5
|
7
|
20 — 26
|
23
|
10
|
Рубин
|
18
|
6
|
4
|
8
|
23 — 27
|
22
|
11
|
Урал
|
18
|
4
|
7
|
7
|
12 — 18
|
19
|
12
|
Арсенал Т
|
18
|
5
|
4
|
9
|
21 — 35
|
19
|
13
|
Нижний Новгород
|
18
|
5
|
4
|
9
|
18 — 30
|
19
|
14
|
Ростов
|
18
|
4
|
6
|
8
|
30 — 35
|
18
|
15
|
Уфа
|
18
|
3
|
7
|
8
|
17 — 26
|
16
|
16
|
Химки
|
18
|
2
|
8
|
8
|
16 — 31
|
14
В 19-м туре РПЛ с 25 по 28 февраля встречаются: Зенит — Рубин, Спартак — ЦСКА, Ростов — Крылья Советов, Краснодар — Локомотив, Ахмат — Уфа, Сочи — Арсенал, Нижний Новгород — Урал, Химки — Динамо.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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