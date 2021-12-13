Чемпионат России: турнирная таблица после 18-го тура РПЛ

«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Эта встреча стала последней в РПЛ в 2021 году.

РПЛ: результаты матчей 18-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 18 11 5 2 44 — 20 38 2 Динамо 18 11 3 4 33 — 20 36 3 Сочи 18 10 1 7 30 — 21 31 4 ЦСКА 18 9 3 6 21 — 16 30 5 Краснодар 18 8 5 5 29 — 18 29 6 Локомотив 18 7 7 4 24 — 19 28 7 Ахмат 18 9 0 9 24 — 24 27 8 Крылья Советов 18 8 3 7 22 — 18 27 9 Спартак 18 6 5 7 20 — 26 23 10 Рубин 18 6 4 8 23 — 27 22 11 Урал 18 4 7 7 12 — 18 19 12 Арсенал Т 18 5 4 9 21 — 35 19 13 Нижний Новгород 18 5 4 9 18 — 30 19 14 Ростов 18 4 6 8 30 — 35 18 15 Уфа 18 3 7 8 17 — 26 16 16 Химки 18 2 8 8 16 — 31 14

В 19-м туре РПЛ с 25 по 28 февраля встречаются: Зенит — Рубин, Спартак — ЦСКА, Ростов — Крылья Советов, Краснодар — Локомотив, Ахмат — Уфа, Сочи — Арсенал, Нижний Новгород — Урал, Химки — Динамо.