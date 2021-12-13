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Чемпионат России: турнирная таблица после 18-го тура РПЛ

21:10
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Эта встреча стала последней в РПЛ в 2021 году.

РПЛ: результаты матчей 18-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

18

11

5

2

44 — 20

38

2

Динамо

18

11

3

4

33 — 20

36

3

Сочи

18

10

1

7

30 — 21

31

4

ЦСКА

18

9

3

6

21 — 16

30

5

Краснодар

18

8

5

5

29 — 18

29

6

Локомотив

18

7

7

4

24 — 19

28

7

Ахмат

18

9

0

9

24 — 24

27

8

Крылья Советов

18

8

3

7

22 — 18

27

9

Спартак

18

6

5

7

20 — 26

23

10

Рубин

18

6

4

8

23 — 27

22

11

Урал

18

4

7

7

12 — 18

19

12

Арсенал Т

18

5

4

9

21 — 35

19

13

Нижний Новгород

18

5

4

9

18 — 30

19

14

Ростов

18

4

6

8

30 — 35

18

15

Уфа

18

3

7

8

17 — 26

16

16

Химки

18

2

8

8

16 — 31

14

В 19-м туре РПЛ с 25 по 28 февраля встречаются: Зенит — Рубин, Спартак — ЦСКА, Ростов — Крылья Советов, Краснодар — Локомотив, Ахмат — Уфа, Сочи — Арсенал, Нижний Новгород — Урал, Химки — Динамо.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры