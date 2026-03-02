«Сочи» — «Спартак»: судья отменил пенальти. Угальде упал сам?
На 8-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» судья Евгений Буланов после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Владимира Москалева и изучения повторов на мониторе у поля изменил свое первоначальное решение и отменил пенальти в ворота сочинцев. «После ВАР-просмотра определено: нет нарушения. Спорный мяч», — объявил арбитр.
До этого, на 5-й минуте, Буланов моментально отреагировал на падение Манфреда Угальде в штрафной соперника, решив, что Дмитрий Васильев остановил спартаковца с нарушением правил.
В турнире УЕФА, где не приветствуются частые ВАР-вмешательства и больше свободы в действия у судьи, чье слово и мнение ценятся высоко, в подобной ситуации видеоассистенты, возможно, не вмешались бы. Очевидно ошибочным вердикт Буланова не назвать: сочинец использовал руки в борьбе со спартаковским нападающим.
Но в чемпионате России у ВАР и АВАР больше полномочий для вмешательства, они чаще делают это в «серых», а не только в явных моментах. Именно так поступили и Бобровский с Москалевым. Падение Угальде, по всей видимости, их не убедило, они не оценили действия Васильева как фол. Спартаковец действительно упал от незначительного контакта, «закрутив штопор» (так нередко делают, пытаясь заработать пенальти).
И в итоге первоначальное решение изменилось. А ВАР вмешался уже 14-й раз в 8 матчах 19-го тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5