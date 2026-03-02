«Сочи» — «Спартак»: судья отменил пенальти. Угальде упал сам?

На 8-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» судья Евгений Буланов после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Владимира Москалева и изучения повторов на мониторе у поля изменил свое первоначальное решение и отменил пенальти в ворота сочинцев. «После ВАР-просмотра определено: нет нарушения. Спорный мяч», — объявил арбитр.

До этого, на 5-й минуте, Буланов моментально отреагировал на падение Манфреда Угальде в штрафной соперника, решив, что Дмитрий Васильев остановил спартаковца с нарушением правил.

В турнире УЕФА, где не приветствуются частые ВАР-вмешательства и больше свободы в действия у судьи, чье слово и мнение ценятся высоко, в подобной ситуации видеоассистенты, возможно, не вмешались бы. Очевидно ошибочным вердикт Буланова не назвать: сочинец использовал руки в борьбе со спартаковским нападающим.

Но в чемпионате России у ВАР и АВАР больше полномочий для вмешательства, они чаще делают это в «серых», а не только в явных моментах. Именно так поступили и Бобровский с Москалевым. Падение Угальде, по всей видимости, их не убедило, они не оценили действия Васильева как фол. Спартаковец действительно упал от незначительного контакта, «закрутив штопор» (так нередко делают, пытаясь заработать пенальти).

И в итоге первоначальное решение изменилось. А ВАР вмешался уже 14-й раз в 8 матчах 19-го тура.