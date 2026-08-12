Семак ответил на вопрос о возможном уходе Барриоса: «Может на два года задержаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Вильмара Барриоса.

«Ходят слухи, что Барриос может покинуть команду? Да зачем эти слухи? У Барриоса действующий контракт. У него плюс год, если не ошибаюсь, если он играет какое-то количество матчей. То есть теоретически Барриос еще на два года может задержаться. А может на год, а может не задержаться. Это реалии. На сегодняшний день он игрок команды. Эти слухи не подтверждены абсолютно ничем», — сказал тренер.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. Всего футболист провел 262 матча за питерцев, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами.