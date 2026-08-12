Антон Миранчук — о музыке: «Рэп иногда надоедает, в последнее время начала нравиться жанр кантри»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в комментарии для «СЭ» рассказал о последних открытиях в музыке.

«Рэп иногда надоедает, в последнее время начала нравится жанр кантри. Например, Морган Уоллен или Shaboozey. Этот жанр мне сейчас нравится», — сказал Миранчук «СЭ».

В сезоне-2026/27 30-летний Миранчук провел 4 матча за «Динамо» и забил 1 гол.