Акинфеев о трансфере Бориско в ЦСКА: «Я действующий футболист и не даю добро ни на что»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о трансфере вратаря Максима Бориско.

Армейцы объявили о подписании контракта с 26-летним голкипером 28 июля. Ранее он выступал за «Балтику».

— Что думаете о трансфере Бориско в ЦСКА?

— Руководство сделало такой шаг. Ничья роль в команде не меняется. Есть три полноценных голкипера. Жизнь такова, что не можешь угадать, что будет завтра. Ты можешь быть самым талантливым в мире, но может произойти что угодно. Это правильный шаг, и мы идем с высоко поднятой головой. Я видел, что в СМИ писали, что я на что-то даю добро. Но я действующий футболист, и пускай даже Игорь Акинфеев, но я не даю добро ни на что. Все решает руководство клуба.

ЦСКА с 5 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре армейцы у себя дома сыграют с «Факелом». Матч состоится 15 августа.