Семин: «Батраков сам должен выбирать и принимать решение. Не нужно держать напряжение в команде»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

По информации турецкого журналиста Эмре Джингилера, полузащитник продолжает оказывать давление на московский клуб в связи с предложением от стамбульцев.

«Не нужно держать напряжение в команде. Есть Батраков, который сам должен принимать решение. От этого зависит, как он будет дальше играть и совершенствоваться. Сейчас все за него решают почему-то. Батраков сам должен выбирать и принимать решение. Леша — толковый парень, у него прекрасная семья. Чем лучше он будет играть, тем больше возможностей у него будет уйти», — сказал Семин «СЭ».

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Батраков выступает за главную команду красно-зеленых с 2024 года. В 83 матчах во всех турнирах он забил 33 гола и сделал 23 голевые передачи.