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12 августа, 12:38

Семин: «Батраков сам должен выбирать и принимать решение. Не нужно держать напряжение в команде»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

По информации турецкого журналиста Эмре Джингилера, полузащитник продолжает оказывать давление на московский клуб в связи с предложением от стамбульцев.

«Не нужно держать напряжение в команде. Есть Батраков, который сам должен принимать решение. От этого зависит, как он будет дальше играть и совершенствоваться. Сейчас все за него решают почему-то. Батраков сам должен выбирать и принимать решение. Леша — толковый парень, у него прекрасная семья. Чем лучше он будет играть, тем больше возможностей у него будет уйти», — сказал Семин «СЭ».

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Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Батраков выступает за главную команду красно-зеленых с 2024 года. В 83 матчах во всех турнирах он забил 33 гола и сделал 23 голевые передачи.

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Алексей Батраков
Юрий Семин
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ФК Галатасарай
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Источник: «Локомотив» готов продать Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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