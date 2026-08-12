Суд взыскал с Зобнина задолженность за жилплощадь и коммунальные услуги

Мировой судья района Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы постановил взыскать с капитана «Спартака» Романа Зобнина задолженность за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Исковое заявление к футболисту подал Фонд многоквартирных домов Москвы. Судья полностью удовлетворил требования. Ранее со спортсмена уже взыскивали задолженность за капитальный ремонт. При этом летом 2024 года сам Зобнин отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более 6 миллионов рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо — тогда Пресненский районный суд частично удовлетворил его иск.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В сезоне-2026/27 32-летний полузащитник провел 4 матча за красно-белых и отметился 1 результативной передачей.