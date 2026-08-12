В ПАОК сообщили, что защитник «Зенита» Дркушич прибудет в расположение клуба в пятницу

В пресс-службе ПАОК сообщили «СЭ», что защитник «Зенита» Ваня Дркушич в ближайшее время прибудет в расположение клуба.

По информации СМИ, греческий клуб арендует Дркушича до конца сезона-2026/27.

— Правда, что ПАОК и «Зенит» договорились об аренде Дркушича?

— Он прибудет в расположение клуба в пятницу.

26-летний Дркушич выступает за «Зенит» с зимы 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.