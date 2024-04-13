13 апреля «Краснодар» дома примет «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Зенит» пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.30 мск. Ключевые события противостояния 24-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий матча «Краснодар» — «Зенит».

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 43 баллами. «Зенит» под руководством Сергея Семака идет на первой строчке с 44 очками.

В последний раз команды встречались 11 ноября 2023 года. Тогда «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «быками» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.