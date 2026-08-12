Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом

Защитник «Зенита» Нино во время ежегодной открытой тренировки команды в центре Санкт-Петербурга рассказал о том, ведутся ли переговоры о его новом контракте с клубом.

— Открытые тренировки очень помогают сближаться с болельщиками, это мотивирует, придает сил. Это крутая традиция, приятная, — подчеркнул Нино. — Конечно, мы должны почерпнуть здесь мотивацию и перенести ее на матч против «Динамо». Должны выложиться на полную и вознаградить в том числе и тех, кто пришел сюда.

— Ходят слухи о том, что вы ведете переговоры о продлении контракта с «Зенитом». На какой они стадии? Хотели бы вы остаться в клубе?

— Могу только сказать, что у меня прекрасные отношения со всеми в клубе и к самому клубу, поэтому, если эти разговоры начнутся, то они будут встречены с хорошим настроением.

Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 32 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки. Контракт 28-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года.