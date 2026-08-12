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Судейство

12 августа, 13:25

Чистяков назначен на матч «Зенит» — «Динамо», Прокопов — на игру «Балтика» — «Спартак»: названы судьи 4-го тура РПЛ

Сергей Филин
Судья Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 4-го тура РПЛ.

Игру «Зенит» — «Динамо» будет судить Артем Чистяков, а видеоарбитрами станут Павел Кукуян и Евгений Кукуляк.

На матч «Балтика» — «Спартак» назначен судья Андрей Прокопов, ВАР и АВАР будут Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев.

Игру «Краснодар» — «Ахмат» судит Сергей Карасев, видеоарбитрами станут Василий Казарцев и Сергей Чебан.

14 августа (пятница)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Игорь Писанко.

15 августа (суббота)

«Родина» — «Акрон»: судья — Матвей Заика; Помощники судьи — Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Факел»: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Олег Соколов.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

16 августа (воскресенье)

«Зенит» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

Перед стартом 4-го тура РПЛ в чемпионате России лидирует «Краснодар» (9 очков). Второе место занимает «Зенит» (6 очков), а третье — «Спартак» (6 очков).

Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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