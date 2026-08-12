Чистяков назначен на матч «Зенит» — «Динамо», Прокопов — на игру «Балтика» — «Спартак»: названы судьи 4-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 4-го тура РПЛ.
Игру «Зенит» — «Динамо» будет судить Артем Чистяков, а видеоарбитрами станут Павел Кукуян и Евгений Кукуляк.
На матч «Балтика» — «Спартак» назначен судья Андрей Прокопов, ВАР и АВАР будут Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев.
Игру «Краснодар» — «Ахмат» судит Сергей Карасев, видеоарбитрами станут Василий Казарцев и Сергей Чебан.
14 августа (пятница)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Игорь Писанко.
15 августа (суббота)
«Родина» — «Акрон»: судья — Матвей Заика; Помощники судьи — Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Факел»: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Олег Соколов.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.
16 августа (воскресенье)
«Зенит» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.
«Балтика» — «Спартак»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.
Перед стартом 4-го тура РПЛ в чемпионате России лидирует «Краснодар» (9 очков). Второе место занимает «Зенит» (6 очков), а третье — «Спартак» (6 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0