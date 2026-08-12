Чистяков назначен на матч «Зенит» — «Динамо», Прокопов — на игру «Балтика» — «Спартак»: названы судьи 4-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 4-го тура РПЛ.

Игру «Зенит» — «Динамо» будет судить Артем Чистяков, а видеоарбитрами станут Павел Кукуян и Евгений Кукуляк.

На матч «Балтика» — «Спартак» назначен судья Андрей Прокопов, ВАР и АВАР будут Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев.

Игру «Краснодар» — «Ахмат» судит Сергей Карасев, видеоарбитрами станут Василий Казарцев и Сергей Чебан.

14 августа (пятница)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Игорь Писанко.

15 августа (суббота)

«Родина» — «Акрон»: судья — Матвей Заика; Помощники судьи — Варанцо Петросян, Александр Павлов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Факел»: судья — Инал Танашев; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Олег Соколов.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

16 августа (воскресенье)

«Зенит» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Балтика» — «Спартак»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

Перед стартом 4-го тура РПЛ в чемпионате России лидирует «Краснодар» (9 очков). Второе место занимает «Зенит» (6 очков), а третье — «Спартак» (6 очков).