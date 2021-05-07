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«Сочи» победил «Ротор» благодаря голу Юсупова в добавленное время

21:58
«Сочи» победил «Ротор». Фото ФК «Сочи»
«Сочи» победил «Ротор». Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ротор» (2:1).

В первом тайме на гол форварда Александра Руденко гости ответили точным ударом нападающего Алексея Щеткина. Победу хозяевам принес полузащитник Артур Юсупов в добавленное время.

Команда Владимира Федотова одержала четвертую победу подряд.

«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, догнав «Локомотив» — у обеих команд по 52 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Сочи» — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (1:1)

Голы: Руденко, 9 (1:0). Щеткин, 30 (1:1). Юсупов, 90+3 (2:1).

«Сочи»: Н.Заболотный, Маргасов (Набиуллин, 71), Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Бурмистров, 46).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 82), Давиташвили, Макаров, Щеткин (Песегов, 65), Фламарион (Серченков, 90+3).

Предупреждения: Жигулев, 41. Макаров, 65. Мевля, 66. Давиташвили, 84.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Воронцов (Ярославль).

7 мая. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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