«Сочи» победил «Ротор» благодаря голу Юсупова в добавленное время
«Сочи» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ротор» (2:1).
В первом тайме на гол форварда Александра Руденко гости ответили точным ударом нападающего Алексея Щеткина. Победу хозяевам принес полузащитник Артур Юсупов в добавленное время.
Команда Владимира Федотова одержала четвертую победу подряд.
«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, догнав «Локомотив» — у обеих команд по 52 очка.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур
«Сочи» — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (1:1)
Голы: Руденко, 9 (1:0). Щеткин, 30 (1:1). Юсупов, 90+3 (2:1).
«Сочи»: Н.Заболотный, Маргасов (Набиуллин, 71), Цаллагов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Бурмистров, 46).
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 82), Давиташвили, Макаров, Щеткин (Песегов, 65), Фламарион (Серченков, 90+3).
Предупреждения: Жигулев, 41. Макаров, 65. Мевля, 66. Давиташвили, 84.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Воронцов (Ярославль).
7 мая. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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