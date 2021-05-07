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«Сочи» — «Ротор»: Юсупов вывел хозяев вперед

21:57
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«Сочи» вышел вперед в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

В компенсированное ко второму тайму время отличился Артур Юсупов. Счет матча — 2:1 в пользу сочинцев.

Сочи — Ротор

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